Versorger N-Ergie setzt nach Nürnberger Kraftwerksbrand auf mobile Heizanlagen

11.02.2021 10:00 Uhr

Nürnberg: Auch in der zweiten Nacht nach dem Kraftwerksbrand in Nürnberg waren die betroffenen Anwohner ausreichend mit Wärme versorgt. Laut dem Chef des Versorgers N-Ergie, Hasler, konnte eine Temperatur von 15 Grad in den Häusern gehalten werden. Im BR versicherte Hasler wörtlich: "Niemand musste zittern." Die Maßnahmen hätten gut gegriffen. Mittlerweile wurden in den betroffenen Stadtteilen Gebersdorf und Röthenbach sechs mobile Heizanlagen installiert. Bis heute Abend sollen sieben weitere folgen. Ziel ist es N-Ergie-Chef Hasler zufolge, damit die Wärmeversorgung bis zum Abend wieder auf das gewohnte Niveau anzuheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 10:00 Uhr