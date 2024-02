Versicherungswirtschaft sieht tausende Gebäude in Deutschland von Hochwasser bedroht

Berlin: In Deutschland sind hunderttausende Gebäude grundsätzlich durch Hochwasser bedroht. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mitteilte, geht es dabei um mehr als 320.000 Adressen. Es handle sich um Wohnhäuser, gewerbliche Bauten, landwirtschaftliche oder öffentliche Gebäude. Ein Großteil liege in bereits identifzierten sowie amtlich festgelegten Überschwemmungsgebieten. Dort sind bestimmte Bauvorhaben verboten oder unterliegen speziellen Prüfungen und Genehmigungsverfahren. Jede fünfte Adresse liegt dagegen in Hochwassergefahrenflächen, für die solche Vorschriften nicht gelten. Der Verband kritisiert, es gebe zu viele Ausnahmen und fordert ein klares gesetzliches Bauverbot in sämtlichen Überschwemmungsgebieten. In Bayern sind demnach 65.000 Adressen betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 17:00 Uhr