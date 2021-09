Versicherer zahlen nach Hochwasser 1,5 Milliarden Euro aus

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gut zwei Monate nach der Hochwasserkatastophe in West- und Süddeutschland haben die Versicherungen 1,5 Milliarden Euro ausbezahlt. Das sei mehr als ein Fünftel der Schadenssumme, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Asmussen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Etwa eine Milliarde Euro sei an Privatleute gegangen, der Rest an Gewerbetreibende. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf rund sieben Milliarden Euro.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.09.2021 14:15 Uhr