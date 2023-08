Versicherer: Unwetterschäden in zweistelliger Millionenhöhe

Benediktbeuren: Die Schäden nach den Unwettern am Wochenende in Südbayern belaufen sich nach einer ersten Schätzung der Versicherungskammer Bayern auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag. Die Zahl könnte in den kommenden Tagen noch ansteigen, etwa weil noch nicht alle Schäden gemeldet oder Urlauber erst noch zurückkämen und die Schäden erst dann feststellen würden, heißt es. Insgesamt seien bis jetzt etwa 12.000 Meldungen eingegangen, der Großteil davon betraf Gebäude. Am Nachmittag besuchte Ministerpräsident Söder Benediktbeuern und Bad Bayersoien, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er sicherte den Kommunen unbürokratische Hilfe zu und dankte den Kräften vor Ort für ihren Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 16:00 Uhr