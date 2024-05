Versicherer beziffern Hochwasserschäden auf 200 Millionen Euro

Berlin: Die Versichererungswirtschaft hat nach den Unwettern an Pfingsten im Saarland und in Rheinland-Pfalz eine erste Bilanz gezogen. Der Verband geht demnach von rund 200 Millionen Euro versicherten Schäden aus – etwa an Gebäuden und Kraftfahrzeugen. In Rheinland-Pfalz haben laut dem Hauptgeschäftsführer Asmussen 46 Prozent und im Saarland 47 Prozent eine Versicherung über den Schutz gegen Elementar-Risiken wie Starkregen und Hochwasser abgeschlossen. Am Pfingstwochenende kämpften Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser und Überschwemmungen. Es kam zu Erdrutschen, überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 18:00 Uhr