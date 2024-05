Versicherer beklagen deutlich mehr Unwetterschäden in Bayern

München: Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen sorgen in Bayern für immer größere Zerstörungen. Wie die Deutsche Versicherungswirtschaft bekanntgab, entstanden im Freistaat im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von rund zwei Milliarden Euro. 2022 waren es noch um die 700 Millionen Euro. Am teuersten waren zuletzt Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben - mit etwa 1,2 Milliarden Euro. Hinzu kamen rund 830 Millionen Euro bei den Kfz-Versicherern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 06:00 Uhr