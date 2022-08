Verschwörungstheoretiker muss Millionenstrafe zahlen

Nachrichtenarchiv - 05.08.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Austin: Ein prominenter Verschwörungstheoretiker ist in den USA zu Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt worden. Der Radiomoderator Alex Jones muss mehr als vier Millionen Dollar an zwei Eltern zahlen, deren Kinder vor zehn Jahren beim Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule in Connecticut gestorben waren. Jones hatte mehrmals behauptet, das Schulmassaker sei nur vorgetäuscht worden, um eine Verschärfung der Waffengesetze zu erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2022 05:00 Uhr