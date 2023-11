Verschüttete Arbeiter nach Tunneleinsturz in Indien gerettet

Neu Delhi: Mehr als zwei Wochen nach dem Einsturz eines Straßentunnels in Indien sind alle Verschütteten gerettet. Nach Angaben der Behörden konnten die 41 Arbeiter auf rollbaren Tragen durch eine 90 Zentimeter breite Röhre ins Freie gezogen werden. Wie es in einer ersten Stellungnahme hieß, geht es den Arbeitern gesundheitlich gut. Bei Bauarbeiten war der Tunnel im Bundesstaat Uttarakhand am 12. November teilweise eingestürzt. Die Arbeiter überlebten unverletzt, sie harrten in einem Hohlraum aus und wurden durch ein schmales Rohr mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 22:00 Uhr