Verschiebung der nächsten Bund-Länder-Corona-Runde steht im Raum

09.04.2021 03:00 Uhr

Berlin: Bund und Länder sind sich über den weiteren Corona-Kurs nicht einig. Nun steht die für Montag geplante Konferenz zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten infrage. Verschiedene Medien berichten, dass das Treffen möglicherweise verschoben wird. Mehrere Ministerpräsidenten sind dagegen, den Lockdown zu verschärfen und dem Bund mehr Durchgriffsrechte zuzugestehen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte am Abend in der ARD, es brauche keine neuen Besprechungen. Mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz und den bisherigen Beschlüssen gebe es schon den gesamten Rahmen, um die Corona-Pandemie erfolgreich in den Bundesländern zu bekämpfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 03:00 Uhr