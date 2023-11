Verschanzter Mann hält Polizei in Brandenburg in Atem

Milower Land: In der brandenburgischen Gemeinde hält ein bewaffneter Mann die Polizei in Atem: Er hat sich seit mehr als 24 Stunden in einem Haus verschanzt. Heute Nachmittag drangen Beamte in das Gebäude ein, zogen sich aber wieder zurück, als auf sie geschossen wurde. Es geht offenbar um eine gerichtliche Anordnung zu einem Kind, das in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden sollte. Insgesamt zwei Männer, eine Frau und das Kind hielten sich gestern in dem Haus auf. Einer der bewaffneten Männer verließ es am nachmittag und wurde überwältigt. In der Nacht kamen auch die Frau und das Kind heraus, das Kind wurde dem Jugendamt übergeben. Der andere Bewaffnete im Haus lehnt jeden Kontakt mit der Polizei ab.

