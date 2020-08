Verschärfte Maskenpflicht in Frankreich in Kraft getreten

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich sind heute verschärfte Vorschriften zum Tragen von Schutzmasken in Kraft getreten. Wegen der erneuten Zunahme von Infektionen mit dem Corona-Virus muss in allen Geschäften und allen öffentlichen Gebäuden ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In einigen Departements schreiben Regionalregierungen auch das Tragen einer Schutzmaske im Freien vor. So müssen zum Beispiel im Département Mayenne, in der nordfranzösischen Stadt Lille, in den Küstenstädten Nizza und Biarritz an der Atlantikküste auch am Strand und auf Promenaden sowie auf Plätzen Masken getragen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 15:00 Uhr