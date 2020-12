Verschärfte Kontrollen für Reiserückkehrer in Bayern

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat nach den Weihnachtstagen Heimkehrer aus dem Ausland zur strikten Einhaltung der Corona-Regeln bei der Einreise aufgerufen. Wer dagegen verstoße, müsse mit empfindlichen Bußgeldern rechnen, sagte er in München. Nach den Worten Herrmanns führt die bayerische Grenzpolizei jetzt vor allem an Hauptrouten Stichprobenkontrollen durch. Wer aus Risikogebieten in den Freistaat zurückkehrt, muss entweder bereits bei der Einreise einen aktuellen negativen Test vorlegen oder sich innerhalb von 48 Stunden testen lassen. Das Ergebnis muss dem Gesundheitsamt vorgelegt werden. Zusätzlich gilt für Reisende aus Risikogebieten weiter eine Quarantänepflicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.12.2020 17:00 Uhr