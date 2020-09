Versammlungen von mehr als sechs in England wegen Corona verboten

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Ab nächster Woche sind in England Treffen von mehr als sechs Menschen untersagt. Darauf hat sich die britische Regierung geeinigt, nachdem die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt zugenommen hatte. Die Beschränkung soll sowohl für Treffen in geschlossenen Räumen als auch bei Verstanstaltungen im Freien gelten. Ausnahmen sind für Schulen und Betriebe, aber auch für Hochzeiten und Beerdigungen in England geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 02:00 Uhr