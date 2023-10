Vermittlungsversuche und Drohungen bestimmen heute den Nahost-Konflikt

Jerusalem: Diplomatische Bemühungen, aber auch neue Drohungen bestimmen heute die Entwicklung im Nahost-Konflikt. Israels Ministerpräsident Netanjahu warnte den Iran und die Hisbollah-Miliz im Libanon vor Angriffen auf den Norden seines Landes. Die Verbündeten der Hamas sollten Israel nicht auf die Probe stellen, so Netanjahu in einer Rede vor dem Parlament. In Tel Aviv und Jerusalem wurde am Nachmittag wieder Raketenalarm ausgelöst. Syrien und Russland forderten ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Zuvor hatten Russlands Präsident Putin und Syriens Machthaber Assad miteinander telefoniert. Aus Katar und Kuwait hieß es, für Samstag werde ein internationales Gipfeltreffen zur Lage der Palästinenser geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 20:00 Uhr