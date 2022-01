Vermittlungsgespräche zum Ukrainekonflikt laufen in Paris

Nachrichtenarchiv - 26.01.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In der französischen Hauptstadt sind Vertreter der Ukraine und Russlands mit Regierungsberatern aus Deutschland und Frankreich zusammengekommen, um über den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Es ist das erste Mal seit 2019, dass die beiden Konfiktparteien in dieser Konstellation miteinander reden. Der Kreml teilte vorab mit, Russland erwarte sich ein offenes und ergebnisreiches Gespräch. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts in Kiew sprach von einem starken Signal für eine friedliche Lösung. Bei den Verhandlungen im sogenannten Normandie-Format sind Deutschland und Frankreich als Vermittler beteiligt. Sie waren 2015 maßgeblich am Zustandekommen des Minsker Friedensabkommens beteiligt. Allerdings werfen sich Kiew und Moskau gegenseitig regelmäßig Verstöße gegen das Abkommen vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.01.2022 13:15 Uhr