Vermittlungsausschuss erzielt Einigung bei Online-Klinikregister

Berlin: Im Streit um mehr Transparenz bei der Qualität von Krankenhäusern ist der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zu einer Einigung gekommen. Nach Informationen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach steht einer Billigung des Transparenzgesetzes im Bundesrat in einem Monat nun nichts mehr im Wege. Er sagte, Patientinnen und Patienten erführen damit endlich, wo sie am besten behandelt werden. Mit dem Gesetz soll zum 1. Mai ein Online-Portal geschaffen werden, das Auskunft über bundesweit 1700 Klinikstandorte gibt, zum Beispiel über ihre Leistungen und Komplikationen bei ausgewählten Operationen. Die Kliniken sollen mit Blick auf die geplante Krankenhausreform zudem einen sogenannten Transformationsfonds bekommen. Hierfür sind nach Angaben von Lauterbach von 2025 an 50 Milliarden Euro für zehn Jahre geplant. Die Summe sollen sich Bund und Länder je zur Hälfte teilen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 02:00 Uhr