Vermittlungsausschuss einigt sich auf Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 23.11.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat sich auf das geplante Bürgergeld geeinigt. Damit kann die Reform von Hartz IV noch diese Woche im Parlament und in der Länderkammer beschlossen werden. Die Einigung sieht vor, dass Verstöße gegen Mitwirkungspflichten von Beginn an mit Leistungskürzungen sanktioniert werden können. Auch die Vermögensfreibeträge und die sogenannte Karenzzeit, in der die Größe einer Wohnung nicht geprüft wird, werden verringert. Verbunden mit der Reform sind auch höhere monatliche Zahlungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2022 20:45 Uhr