Vermittlerdelegationen beraten in Kairo zu Gaza-Waffenruhe

In Kairo wird über weitere Waffenruhe in Gaza verhandelt: Laut ägyptischen Staatsmedien führen Abgesandte aus Israel, Katar und den USA derzeit intensive Diskussionen. Zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen herrscht gerade eine Waffenruhe. Sie endet allerdings an diesem Samstag. Zu den nun begonnenen Verhandlungen über eine zweite Phase hätte es eigentlich schon vor Wochen kommen sollen. Unterdessen wurde in Israel am frühen Abend ein Bericht vorgestellt, in dem die Armee ein völliges Versagen bei der terroristischen Hamas-Attacke vom 7. Oktober eingesteht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2025 21:30 Uhr