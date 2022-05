Vermisster Tretbootfahrer wird im Ammersee tot geborgen

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herrsching: Ein seit Tagen vermisster Tretbootfahrer ist am Abend tot aus dem Ammersee geborgen worden. Ein Polizeisprecher sagte, es handele sich um den 59-Jährigen, der am Sonntag in der Herrschinger Bucht über Bord gegangen war. Zuvor hatten Einsatzkräfte mit Booten, Tauchern, Hubschraubern und einem Sonargerät nach dem Vermissten gesucht. Der Mann war am Sonntag zusammen mit einem 27-Jährigen auf den See hinausgefahren. Der Jüngere wurde noch am selben Tag von Rettungskräften stark alkoholisiert von dem Boot geholt und ins Krankenhaus gebracht. Badegäste hatten gemeldet, auf dem treibenden Tretboot liege ein bewusstloser Mann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2022 22:45 Uhr