Vermisster Schwimmer tot aufgefunden

Polizeitaucher haben eine Leiche aus dem Mauerner See geborgen: Bei dem Toten handelt es sich um den 27-jährigen Schwimmer, der seit gestern in dem See in Niederbayern vermisst wurde. Die Polizei hatte ihn unter anderem mit Drohnen gesucht. Die Leiche war am Nachmittag mit einem Sonargerät entdeckt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2025 21:30 Uhr