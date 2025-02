Vermisster Schneeschuhgeher wurde tot aufgefunden

Berchtesgaden: In den Berchtesgadener Alpen ist ein Mann aus dem Raum Passau am Wochenende tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurde er heute im Bereich des Kahlersbergs tot aufgefunden. Der 25-Jährige war Samstagfrüh in Schönau mit Schneeschuhen zu einer Tour auf den Kahlersberg gestartet. Nachdem er nicht zurückgekehrt war, meldeten ihn Angehörige gestern als vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 18:00 Uhr