Vermisster Junge aus Hagen ist wohlbehalten aufgetaucht

Hagen: Die Suche nach einem vermissten achtjährigen Jungen in Nordrhein-Westfalen hat ein positives Ende gefunden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, wurde das Kind am Abend in der Innenstadt von Dortmund entdeckt. Der Junge, der autistisch veranlagt ist, war zuletzt auf einem Spielplatz in Hagen gewesen und dann verschwunden. Wie er von Hagen nach Dortmund gekommen ist, wurde nicht mitgeteilt. Der Fall erinnert an den des sechsjährigen Arian aus Niedersachsen. Der autistische Junge wird seit vier Wochen vermisst und war mit einem Großaufgebot gesucht worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2024 11:30 Uhr