Vermisster Festivalbesucher ist vermutlich tot

Pelosi verteidigt Taiwan-Besuch

Washington: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat ihren Besuch in Taiwan trotz der massiven Spannungen mit China verteidigt. Dem US-Sender NBC sagte sie mit Blick auf neue Militärmanöver in der Straße von Taiwan, das was die Chinesen jetzt täten, würden sie immer machen. Die Demokratin erklärte, sie habe überwältigende parteiübergreifende Unterstützung für ihren Besuch erfahren. Nach Einschätzung Pelosis befindet sich Chinas Staatschef Xi in einer schwierigen Lage. Er habe Probleme mit seiner Wirtschaft, außerdem wolle er wiedergewählt werden, so Pelosi weiter. Die chinesische Führung lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan ab. Peking betrachtet die Insel als Teil der Volksrepublik. China hält seit der Abreise der US-Demokratin Manöver rund um Taiwan ab. Seit Tagen stören diese auch den Flug- und Schiffsverkehr in einer der verkehrsreichsten Zonen des Welthandels.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2022 19:45 Uhr