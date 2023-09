Vermisster Bub in Neubrandenburg wurde offenbar getötet

Pragsdorf: Die Mordkommission in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt wegen Totschlags an einem Sechsjährigen. Die Beamten entdeckten das Kind gestern Abend bei einer Suchaktion bei Neubrandenburg in einem Gebüsch nahe eines Bolzplatzes. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Der Oberkörper des Buben weist massive Verletzungen auf, heißt es von der Polizei. Die Leiche wird nun obduziert, um die Todesursache festzustellen. Am Fundort wurden Spuren gesichert. Der Sechsjährige war gestern nicht wie vereinbart vom Spielen nach Hause gekommen. Die Eltern verständigten die Polizei, die setzte Spürhunde und Hubschrauber ein. Auch Nachbarn und Anwohner halfen bei der Suche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 12:00 Uhr