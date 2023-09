Vermisster 86-Jähriger im Alpspitzgebiet gefunden

Garmisch-Partenkirchen: Ein vermisster 86-jähriger Bergsteiger ist nach vier Tagen unversehrt gefunden worden. Der Mann aus Rheinland-Pfalz wollte am Mittwoch die Alpspitze im Wettersteingebirge besteigen und am Berg übernachten. Nach einem letzten Telefonat mit seiner Frau riss jeglicher Kontakt zu ihm ab. Nach eigenen Angaben hatte der Mann sein Handy verloren und war dann vier Tage im Wald herumgeirrt. Bergwacht und Polizei suchten am Boden und von der Luft aus erfolglos nach dem 86-jährigen. Heute Nachmittag entdeckte ihn ein Mountainbiker neben einer Forststraße, laut Polizei erschöpft, aber wohlbehalten. Die Bergwacht brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 20:00 Uhr