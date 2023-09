Vermisster 6-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern wurde getötet

Pragsdorf: Ein seit gestern vermisster sechsjähriger Junge aus Mecklenburg-Vorpommern ist offenbar getötet worden. Ermittler entdeckten das Kind bei einer Suchaktion in Pragsdorf bei Neubrandenburg in einem Gebüsch. Es hatte massive Verletzungen am Oberkörper. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen und der Einlieferung in ein Krankenhaus habe nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden können, erklärte die Polizei. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 09:15 Uhr