Vermisster 17-Jähriger tot in der Donau bei Ulm entdeckt

Ein vermisster 17-Jähriger ist bei Ulm tot in der Donau gefunden worden. Laut Polizei wurde seine Leiche an einem Kraftwerk angespült. Die Ermittler gingen schon länger davon aus, dass der Jugendliche aus dem Alb-Donau-Kreis ertrunken ist. Er hatte mit drei anderen Männern versucht, durch die Donau von Ulm nach Neu-Ulm zu schwimmen, hatte das Ufer in der starken Strömung aber nicht erreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2024 01:00 Uhr