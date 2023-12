Vermisste Zweijährige wurde tot geborgen

Bingen: Das tot aus einem Fluss im schwäbischen Bingen geborgene Kind ist das zweijährige Mädchen, das seit vorgestern Abend vermisst wurde. Das hat die Polizei in Ravensburg bestätigt. Zuvor war in einer großangelegten Aktion mit zeitweise rund 200 Einsatzkräften nach dem Kind gesucht worden. Das Mädchen aus Bingen im baden-württembergischen Kreis Sigmaringen hatte am Sonntagnachmittag in einem unbeobachteten Moment das Elternhaus verlassen und war offenbar in den nahegelegenen Fluss gefallen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 14:00 Uhr