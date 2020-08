Vermisste 13-Jährige wird tot in Donau gefunden

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bogen: In der niederbayerischen Stadt ist eine seit mehreren Tagen vermisste 13-Jährige tot in der Donau gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Ehepaar die Leiche des Mädchens am Ufer. Zusammen mit zwei Freundinnen hatte die Jugendliche am Mittwoch in der Donau gebadet, als sie plötzlich von der Strömung mitgerissen wurde. Polizei und Feuerwehr hatten mit einem Großaufgebot nach ihr gesucht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.07.2020 03:00 Uhr