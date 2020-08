Vermisste 13-Jährige in Niederbayern tot aufgefunden

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straubing: Ein in Niederbayern vermisstes Mädchen ist tot in der Donau aufgefunden worden. Wie die Polizei in Straubing mitteilte, entdeckte ein Ehepaar die Leiche des Mädchens gestern Abend am Flussufer nahe einer Eisenbahnbrücke in der Stadt Bogen. Die 13-Jährige war am Mittwoch mit zwei Freundinnen zur Abkühlung in den Fluss gegangen, als sie wohl von der Strömung erfasst und mitgerissen wurde. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mädchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 06:00 Uhr