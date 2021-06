Vermeintlich rechtsextreme Polizeichats sind weitestgehend ohne strafrechtliche Relevanz

Abgeordnete erinnen an die Opfer des Breitscheid-Attentats

Berlin: Im Bundestag ist an die Opfer des Terror-Anschlags vom Breitscheidplatz erinnert worden. Bundestagspräsident Schäuble richtete sich direkt an die Hinterbliebenen, die zum Teil persönlich angereist waren, und drückte ihnen sein Mitgefühl aus. Der Berliner CDU-Politiker Gröhler, Mitglied des Untersuchungs-Ausschusses, sagte, er persönlich komme zu dem Schluss, dass der Anschlag wohl hätte verhindert werden können. Es seien viele Fehler gemacht worden, so sein Fazit. Bei dem Attentat 2016 waren insgesamt 12 Menschen getötet worden. Der Täter - der Tunesier Anis Amri - wurde später erschossen. Zum Auftakt der Bundestagssitzung hatte Kanzlerin Merkel ihre wohl letzte Rede im Plenum gehalten: Dabei warb sie noch einmal für eine starke EU: Wie wichtig sie sei, habe sich gerade in der Pandemie gezeigt - bei der Bestellung von Impfstoff und beim digitalen Impfzertifikat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 13:00 Uhr