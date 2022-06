Verletzte und Stromausfall nach Unwetter in Oberbayern

Nachrichtenarchiv - 20.06.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei einem schweren Gewitter sind am frühen Abend in Moosburg an der Isar mehrere Menschen verletzt worden. Laut einer Sprecherin der Stadtwerke München beschädigte der Sturm mehrere Hochspannungsleitungen nach Uppenborn und nach München. An den Strommasten befestigte Leitseile seien in einem Waldgebiet aus der Verankerung gerissen worden. Rund 13.000 Haushalte seien seitdem ohne Strom. Wie die Sprecherin dem BR sagte, werde die Störungsbehebung voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Den Einsatzkräften in Niederbayern wurden nach eigenen Angaben ein Dutzend umgestürzte Bäume gemeldet. Außerdem sei ein Dachfenster durch Hagel zerstört worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2022 21:45 Uhr