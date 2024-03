Verletzte nach Unfall mit Donau-Kreuzfahrtschiff in Österreich

Aschach an der Donau: Beim Unfall eines Kreuzfahrtschiffs auf der Donau sind in der Nacht in Österreich elf Passagiere leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Schiff im Bereich einer Schleuse in Aschach plötzlich manövrierunfähig und prallte gegen eine Betonmauer. Der Kapitän habe die Technik dann wieder in Gang setzen und die Fahrt fortsetzen können. Das Schiff war in Passau gestartet und ist auf dem Weg nach Budapest.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 30.03.2024 11:00 Uhr