Verletzte nach Messerangriff in Bielefeld außer Lebensgefahr

Nach der Messerattacke in Bielefeld sind zwei schwerverletzte Opfer außer Lebensgefahr: Der Angreifer hatte gestern Morgen fünf Personen vor einer Bar in der Bielefelder Innenstadt mit einem spitzen Gegenstand teils schwer verletzt. Der Mann ist nach wie vor flüchtig. In einer vom Angreifer zurückgelassenen Tasche fanden Ermittler eine Flasche mit nach Benzin riechender Flüssigkeit sowie Ausweispapiere. Laut den Behörden lebt der syrische Tatverdächtige seit 2023 in Deutschland und hat einen befristeten Schutzstatus. Polizeilich aufgefallen war er bislang offenbar nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2025 00:00 Uhr