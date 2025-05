Verletzte durch Drohnenangriffe auf Charkiw

Russland greift ostukrainische Stadt Charkiw an: Mindestens acht Menschen wurden nach ukrainischen Angaben bei Drohnenangriffen in der Nacht verletzt, unter ihnen zwei Teenager. Russland wiederum wirft der Ukraine vor, mit Drohnen ein Krankenhaus in der Region Kursk angegriffen zu haben.

