Verletzte bei Blitzeinschlag in Baden-Württemberg

Reutlingendorf: In Baden-Württemberg sind sechs Menschen durch einen Blitzeinschlag in einen Baum verletzt worden - drei davon lebensgefährlich. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück im Bereich eines Ausflugslokals in Unterensingen südöstlich von Stuttgart. Die drei saßen an einem Biertisch unter einem Baum, als der Blitz einschlug. Bei den lebensgefährlich Verletzten handelt es sich um einen elfjährigen Jungen und zwei Erwachsene. Außerdem wurde eine Frau auf einem Fahrrad verletzt, ihre beiden Kinder erlitten einen Schock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 09:00 Uhr