Verlegung von Covid-Patienten aus Bayern ist abgeschlossen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die Verlegung von schwer kranken Covid-19-Patienten in andere Bundesländer ist weitgehend abgeschlossen. Das hat der Vorsitzende des zuständigen Arbeitskreises der Innenministerkonferenz mitgeteilt. Zuletzt wurden heute fünf Intensivpatienten von München nach Hamburg gebracht. Gestern und am Freitag waren 24 Patienten aus bayerischen Krankenhäusern verlegt worden. Im Einsatz dafür waren neben Intensivtransportwagen, Ambulanzflugzeuge und ein A310 MedEvac der Bundeswehr, ein Spezial-Airbus, der auch als fliegende Intensivstation beschrieben wird. Grundlage für die Verlegung ist das sogenannte Kleeblatt-System für eine bundesweite Verteilung von Patienten aus Regionen, in denen der Kollaps von Krankenhäusern droht. In Bayern ist das schon der Fall. Zudem wurden laut Schröder sechs Patienten aus Thüringen sowie 14 aus Sachsen in andere Länder verlegt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 16:00 Uhr