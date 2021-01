Verlängerung des Lockdowns wird wahrscheinlicher

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der weiter hohen Infektions- und Patientenzahlen fordern immer mehr Politiker und Mediziner eine Verlängerung des Corona-Lockdowns. Niedersachsens Gesundheitsministerin Reimann sagte im Deutschlandfunk, sie sehe für eine Veränderung derzeit keinen Anlass. Sie befürchte, dass es nach den Feiertagen noch einmal einen massiven Anstieg der Infektionszahlen gibt. Ähnlich äußerte sich der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach im SWR. Er geht davon aus, dass die nächsten drei Monate die bisher schlimmsten in der Pandemie werden. Aus Sicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz reicht eine Verlängerung des Lockdowns alleine nicht aus. Vorstand Brysch forderte deutlich mehr Tests in der Altenpflege. Anders könne das Virus nicht gestoppt werden. Am kommenden Dienstag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 18:00 Uhr