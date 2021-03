Verlängerung des Lockdowns bis nach Ostern zeichnet sich ab

Nachrichtenarchiv - 21.03.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Politik zeichnet sich ein Lockdown bis über Ostern hinaus ab. Die SPD-geführten Länder sprachen sich in einem Beschlussentwurf für eine Verlängerung bis in den April hinein aus. Ein genaues Datum für das Ende der derzeitigen Lockdown-Maßnahmen wird nicht genannt. Dem Entwurf zufolge soll es weitere Öffnungen allenfalls in Form von Modellprojekten mit strengen Schutzmaßnahmen geben. Ferienreisen sollen demnach nach dem Prinzip des kontaktarmen Urlaubs nur im jeweils eigenen Bundesland möglich sein. Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind von der morgigen Spitzenrunde nicht zu erwarten - vielmehr häufen sich die Forderungen, die Notbremse zu ziehen und Öffnungen rückgängig zu machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2021 19:00 Uhr