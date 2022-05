Verkehrsverband startet 9-Euro-Ticketverkauf mit eigener App

Reallöhne gehen durch hohe Inflation zurück

Berlin: Die hohe Inflation führt zu einem deutlichen Rückgang der Reallöhne in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt sind die Löhne im ersten Quartal mit 4 Prozent zwar deutlich im Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Verbraucherpreise haben gleichzeitig aber um 5,8 Prozent zugelegt. Die Inflation hat den Nominallohnanstieg also mehr als aufgefressen, so die Statistiker. Vielen Beschäftigten steht damit weniger Kaufkraft zur Verfügung. Derweil beschleunigt sich die Inflation weiter. Nach In mehreren Bundesländern - darunter Bayern - hat sie im Mai die Marke von acht Prozent geknackt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2022 12:15 Uhr