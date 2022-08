Verkehrsunternehmen ziehen positive Bilanz des 9-Euro-Tickets

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor dem Ende des Neun-Euro-Tickets hat der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen - VDV - eine positive Bilanz gezogen. Nach den Erkenntnissen des VDV wurden zehn Prozent der Fahrten mit dem Billig-Fahrschein für Strecken genutzt, die sonst mit dem Auto gefahren worden wären. Die Menge an eingespartem Treibhausgas schätzt der Verband auf 1,8 Millionen Tonnen - das sei so viel, wie ein Autobahn-Tempolimit in einem Jahr brächte. Hauptgeschäftsführer Wolff sagte, es lohne sich, über eine Fortsetzung nachzudenken. Es müsse aber auch deutlich mehr in den Öffentlichen Personennahverkehr investiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2022 18:00 Uhr