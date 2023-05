Verkehrsunternehmen melden knapp 10 Millionen verkaufte Deutschlandtickets

Kurzmeldung ein/ausklappen 15-Jähriger nach Schlägerei bei Fußballturnier für hirntot erklärt

Frankfurt am Main: Nach einer Schlägerei bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt am Main ist ein lebensgefährlich verletzter 15-Jähriger für hirntot erklärt worden. Das berichtete der Hessische Rundfunk am Abend unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Tatverdächtig ist ein 16-Jähriger, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Die beiden Jugendlichen waren bei einem internationalen Turnier aufeinandergetroffen. Ein französisches Team hatte dabei gegen einen Verein aus Berlin gespielt. Nach der Partie kam es zu einer Schlägerei zwischen den Spielern, der 16-Jährige aus Frankreich soll den 15-jährigen Berliner dabei gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben. Der attackierte Junge brach daraufhin zusammen und musste reanimiert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2023 01:00 Uhr