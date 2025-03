Verkehrsunternehmen fordern langfristige Sicherung des Deutschlandtickets

Berlin: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat Union und SPD aufgefordert, in ihren Koalitionsverhandlungen das Deutschlandticket langfristig zu sichern. VDV-Hauptgeschäftsführer Wolff sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Branche und die Fahrgäste bräuchten endlich eine verbindliche mehrjährige Finanzierungszusage, damit das Potenzial des Tickets voll ausgeschöpft werden könne. Es sei schon jetzt eine Erfolgsgeschichte, die den Zugang zum ÖPNV für die Menschen vereinfache, so Wolff. Bislang ist die Finanzierung des Tickets nur für das laufende Jahr gesichert. Es kostet inzwischen 58 Euro im Monat. Die SPD will das Deutschlandticket dauerhaft zum aktuellen Preis anbieten. Die Union hat sich bislang nicht klar zu einer Weiterführung bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 16:00 Uhr