Verkehrsunternehmen fordern Hilfe vom Freistaat

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die öffentlichen Verkehrsunternehmen in Bayern rufen wegen coronabedingter Einnahmeverluste von gut einer Milliarde Euro nach Hilfe der Staatsregierung. Wie der Verband deutscher Verkehrsunternehmen in einem Brief an Finanzminister Füracker schreibt, haben die bayerischen Verkehrsunternehmen seit Mitte März Fahrgastrückgänge von bis zu neunzig Prozent verzeichnet. Ohne staatliche Hilfe drohe eine Pleitewelle, die dazu führen könne, dass das öffentliche Verkehrsangebot in Bayern sich verschlechtert. Das Schreiben ging auch an die Landtagsfraktionen. SPD-Umweltexperte von Brunn forderte die Staatsregierung zum Handeln auf - dazu gebe es aus sozialen und Klimaschutzgründen keine Alternative.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 11:00 Uhr