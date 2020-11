Verkehrsunternehmen fordern Entzerrung der Schulanfangszeiten

Berlin: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen fordert, die Schulanfangszeiten in der Corona-Pandemie zu entzerren. Das könnte Busse und Bahnen entlasten. VDV-Präsident Wortmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Ministerien und Behörden müssten sich mehr mit der Schülerbeförderung auseinandersetzen. Die Nachfrage und Auslastung des öffentlichen Nahverkehrs sei rund um den Schulbeginn am stärksten. Die Verkehrsunternehmen setzten in dieser Zeit aber bereits das volle Angebot an Bus und Bahn ein. Es fahre alles, was fahren kann, so Wortmann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.11.2020 02:00 Uhr