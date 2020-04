Verkehrsministerium will Schutzmaterial per Zug aus China liefern lassen

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesverkehrsministerium plant, auch auf dem Landweg Schutzausrüstung aus China liefern zu lassen. Zusätzlich zur "Luft-", arbeite man an einer "Landbrücke", sagte Minister Scheuer der "Bild am Sonntag". So könnten wöchentlich zwischen 20 und 40 Tonnen Masken und Schutzmaterial für Krankenhäuser, Altenheime und Pflegeeinrichtungen beschafft werden. Die Züge sollen dabei von China über Kasachstan bis nach Kaliningrad in Russland fahren. Von dort gehe es per Schiff über die Ostsee nach Rostock. Der Transport dauere insgesamt 12 Tage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 08:00 Uhr