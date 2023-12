Verkehrsministerium verzichtet auf Verfahren gegen Andreas Scheuer

Berlin: Die Bundesregierung geht wegen der gescheiterten PKW-Maut nicht juristisch gegen den früheren Verkehrsminister Scheuer von der CSU vor. Das zuständige Ministerium folgt damit nach eigenen Angaben einem vom derzeitigen Ressortchef Wissing in Auftrag gegebenen Gutachten, das im Ergebnis von einer Klage wegen möglicher Haftungsansprüche abrät. Dabei verweisen die unabhängigen Gutachter auf ein erhebliches Prozessrisiko und bezweifeln, dass mögliche Ansprüche durchsetzbar sind. Unabhängig davon bleibe es bei der unbestrittenen politischen Verantwortlichkeit Scheuers. Der Europäische Gerichtshof hatte 2019 die geplante PKW-Maut als rechtswidrig gestoppt. In der Folge musste der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz an die einst vorgesehenen Maut-Betreiber zahlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 23:45 Uhr