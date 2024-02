Verkehrsministerium sieht Chancen für kommunale Lastenräder-Ausleihen

München: Ein Modellversuch zur Ausleihe von elektrischen Lasten-Fahrrädern ist nach Ansicht des bayerischen Verkehrsministers Bernreiter erfolgreich verlaufen. Wichtig ist nach Ansicht des CSU-Politikers, dass bei einem solchen Mietsystem die Kommunen mitziehen, zum Beispiel durch Wartungs- und Reparaturservice. Insgesamt sieben kleine und mittelgroße Städte hatten sich an dem dreijährigen Projekt beteiligt, darunter Lindau, Marktredwitz und Passau. Die Auswertung ergab, dass durch die Ausleihe von Lastenrädern zu 60 Prozent Autofahrten vermieden wurden. Sie trugen damit dazu bei, die Verkehrsbelastung in den Städten zu senken. Die sieben Städte wollen an dem Ausleihsystem festhalten. Bernreiter hofft, dass weitere hinzukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 13:00 Uhr