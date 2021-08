Verkehrsministerin Schreyer sieht 3G-Regel in Zügen skeptisch

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Verkehrsministerin Schreyer steht einer 3G-Regel in Zügen skeptisch gegenüber. Sie sehe viele Fragezeichen bei den Kontrollmöglichkeiten, sagte Schreyer dem "Münchner Merkur". Nur Getestete, Geimpfte und Genesene in Bahnen zu lassen, würde Zugfahren unattraktiver machen. Da es sich um eine Grundversorgung handele, solle man besser schauen, dass alle Menschen befördert werden können, so die Ministerin. - Die Bundesregierung prüft nach eigenen Angaben, ob künftig nur noch Geimpfte, Getestete und Genesene Fernzüge und Inlandsflüge nutzen dürfen. Zur Begründung verwies Regierungssprecher Seibert auf die zurzeit stark steigenden Corona-Fallzahlen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 22:15 Uhr