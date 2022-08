Verkehrsminister Wissing lehnt Weiterführung des 9-Euro-Tickets erneut ab

Lindner verspricht Steuerentlastung für 48 Millionen Bürger

Berlin: Die Steuersenkungs-Pläne von Finanzminister Lindner haben in der Bundespolitik eine hitzige Debatte ausgelöst. SPD und Grüne kritisierten sie als sozial unausgewogen. Die Union hält sie für grundsätzlich richtig, hätte sich aber mehr gewünscht. Bei der Vorstellung seiner Pläne betonte Lindner, dass Geringverdiener prozentual viel stärker entlastet würden als Topverdiener. Außerdem will er das Kindergeld erhöhen. Im Kern geht es Lindner darum, in Zeiten mit hoher Inflation - Zitat - "heimliche Steuererhöhungen" im nächsten Jahr in Höhe von schätzungsweise zehn Milliarden Euro zu verhindern. Dafür will er die kalte Progression abmildern. Durch sie kommt es bei einer Gehaltserhöhung zu einer höheren Besteuerung, obwohl die Inflation sie eigentlich auffrisst.

